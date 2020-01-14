Хибла Герзмава: "Кавказ любит людей"

Уроженка Пицунды Хибла Герзмава – личность легендарная. Своим мощным сопрано она покорила зрителей Мариинки, Венской государственной оперы, Римской оперы, парижской Гранд Опера, "Ковент-Гарден", Метрополитен-опера, а на церемонии закрытия зимних Игр в Сочи исполнила Олимпийский вальс. 19 января в честь 50-летия оперной дивы в Государственном Кремлевском дворце пройдет большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья", в котором примут участие Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Дмитрий Ульянов, Чулпан Хаматова. Средства, вырученные на концерте, пойдут на благотворительность, их получат Фонд им. Владимира Спивакова и Фонд "Подари жизнь". В преддверии этого события Хибла Герзмава дала блиц-интервью "Вестнику Кавказа".

- Вы готовитесь к концерту в Кремлевском дворце, но праздник уже отметили?

- Да, мой день рождения был 6 января. Отмечала его в кругу родных людей. Мне кажется, что самое важное в такой день быть с родными и близкими.

- Планируете ли посетить с концертом Баку?

- Если позовут, я с удовольствием. Я бывала в Азербайджане по приглашению Гейдара Алиева, принимала участие в очень красивом концерте. Тогда я с огромным удовольствием приняла приглашение посетить Азербайджан.

- Что такого замечательного есть на Кавказе, что он рождает такие голоса, как ваш?

- Кавказ любит людей. Кавказ дает мир, жизнь. Кавказ дает голоса. Это замечательно, это прекрасно!