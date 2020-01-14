В России переучат 15 тысяч чиновников

Государство в текущем 2020 году планирует провести переобучение и профподготовку 14,8 тысяч госслужащих федеральных структур, - распоряжение правительства об этом размещено на официальном портале правовой информации.

На эти цели из бюджета будет выделено 120 млн рублей. Больше всего переобучение коснется чиновников в Судебном департаменте при Верховном суде РФ, новые знания получат и сотрудники Казначейства, Росреестра, Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов, - передает "АиФ-Москва".

Направит на учебу 754 сотрудника Налоговая служба, 479 человек - МВД, 288 - Минюст. Обязаны пройти дополнительное обучение в текущем году также будут сотрудники МИД, МЧС, администрации президента, аппарата правительства РФ, Роскомнадзора, Росавиации и многих других ведомств.