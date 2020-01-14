Дебошир пострадал от собственного буйства в Ереване

Следственный комитет Армении установил подробности случайного ранения 37-летнего жителя Котайкской области, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В воскресенье 22 декабря, примерно в 7:20 (6:20 мск) в медцентр "Сурб Григор Лусаворич" в Ереване с огнестрельным ранением в левое колено был доставлен мужчина. Он рассказал, что пострадал от случайного выстрела из оружия, найденного им под мостом села Нор Гюх, пишет Sputnik Армения.

По предварительным сведениям СК, мужчина 21 декабря веселился на банкете в ресторане. Употребив достаточное количество спиртного, он решил продемонстрировать свое превосходство и сделал три выстрела в воздух из незаконно хранящегося у него оружия. Пули повредили потолок и стены банкетного зала.

Покуражившись, дебошир на своем BMW покинул заведение. Однако в машине он случайно нажал на курок, оружие выстрелило, и пуля пробила ему левую ногу.

Пистолет BERETTA обнаружен и изъят, так же, как и гильза и одежда, в которой он находился.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о хулиганстве и незаконном хранении оружия, он арестован.