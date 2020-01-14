Захарченко подрался в колонии

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко подрался с осужденным в мордовской колонии, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

В службе уточнили, что инцидент произошел "на почве личных неприязненных отношений". Захарченко несколько раз ударил своего оппонента кулаком и головой в лицо, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

По факту драки проводится проверка. "Материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - приводит РИА Новости сообщение УФСИН Мордовии.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Позднее в квартире его сестры был обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в различной валюте. Происхождение этих денег бывший сотрудник правоохранительных органов объяснить не смог.