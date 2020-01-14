Самовольно проложенная канализация отравила жителей Дагестана

Несколько человек попали в больницу из-за загрязнения питьевой воды в Кизляре. Об этом рассказали в администрации города.

Причиной ЧП, произошедшего в микрорайоне Черемушки, стали действия местных жителей, которые, не имея необходимых разрешений, самовольно провели канализационные трубы, связав их с городской дренажной системой.

"В результате они повредили подходящую ниже водопроводную трубу", - цитирует сообщение мэрии "Интерфакс".

Девять человек пришлось госпитализировать, но позже оказалось, что шестеро пострадали от ротавирусной инфекции, а не отравления.

Сейчас в микрорайоне централизованное водоснабжение приостановлено, питьевую воду жителям подвозят в специальных цистернах.

Представитель мэрии добавил, что владельцы частных домов, самовольно подключившиеся к канализации, не имели такого права.