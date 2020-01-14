Рухани: в крушении украинского самолета нельзя винить одного человека

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что нельзя винить только одного определенного человека в том, что Иран сбил украинский пассажирский самолет.

"Это не только тот, кто нажал на кнопку, но, скорее всего, есть и другие, и я хочу, чтобы людям честно разъяснили этот вопрос", - подчеркнул президент Ирана.

По его словам, Тегеран "будет продолжать все свои усилия до тех пор, пока все аспекты не будут расследованы, чтобы убедиться, что все причастные наказаны, а также чтобы гарантировать людям, что такое не повторится", передает РИА Новости.

Напомним, 8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Позднее иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель" – крылатую ракету.