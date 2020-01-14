Посол Ирана в РФ анонсировал скорый визит Володина в Тегеран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин скоро посетит Иран. О предстоящем визите посол ИРИ в России Казем Джалали сообщил в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Дипломат напомнил, что по инициативе главы нижней палаты российского парламента и председателя Меджлиса Ирана Али Лариджани была сформирована российско-иранская парламентская комиссия. "Пройдет заседание этой комиссии в Тегеране", - цитирует его ТАСС.

В ее рамках "есть очень хорошая возможность" "обсуждать те проекты и ту деятельность, которые мы реализовываем на двустороннем уровне", отметил посол.