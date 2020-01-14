Поезд раздавил железнодорожников в Казахстане

Двое мужчин погибли под колесами поезда в Жамбылской области, о трагедии рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте Казахстана.

ЧП случилось накануне при въезде на станцию Бел.

"Локомотивом в составе пассажирского поезда сообщением Алматы-Актобе совершен наезд на двух мужчин, которые от полученных травм скончались на месте", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Уже установлены личности жертв аварии, оба они оказались работниками одной из железнодорожных организаций.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.344 УК Казахстана.