Депутат Госдумы обвинил США в использовании климатического оружия

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, комментируя глобальное потепление климата, предположил, что его спровоцировали США.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" парламентарий не исключил возможности использования Штатами климатического оружия, подчеркнув, что его нельзя применить против одной страны, например, России, оно будет направлено против всего мира, но РФ пострадает сильнее всего.

Журавлев уточнил, что американская сторона устраивает испытания климатического оружия, хотя это противоречит международным запретам.

"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются", - указал депутат.

По его словам, США называют это "исследованиями", но в реальности речь идет именно об "оружии".