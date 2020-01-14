Беларусь не станет покупать азербайджанскую нефть - эксперт

Переговоры с Азербайджаном о поставках нефти, о которых заявил сегодня вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, скорее всего подразумевают не поставки азербайджанской нефти, но сотрудничество с азербайджанским поставщиком – Госнефтекомпанией SOCAR. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Прежде всего эксперт напомнил, что Беларусь уже покупала у Азербайджана нефть. "Несколько лет тому назад для этого использовался трубопроводы "Одесса-Броды", стыкующийся с "Дружбой", а также железнодорожный маршрут. Но тут важный момент, что Минск покупал вовсе не азербайджанскую марку Azeri Light, просто поставки осуществлял SOCAR Trading", - сообщил он.

Ильхам Шабан пояснил, что Беларуси нет никакой выгоды покупать именно азербайджанскую нефть. "Наша марка Azeri Light слишком дорогая для Беларуси: с начала октября она торгует на мировых рынках на $4-5 дороже за баррель, чем эталонная марка Brent. Уточню, что в конце 2019 года Еврокомиссия ужесточила экологические требования к нефтеперерабатывающим заводам и резко вырос спрос на марки нефти с низким уровнем серы, а в Azeri Light ее не более 0,3%, один из самых низких уровней серы", - поведал экономист.

"В связи с этим у Беларуси нет мотивов покупать именно азербайджанскую нефть, хотя маршруты существуют. Это слишком затратно по сравнению с другими вариантами. Заявление о переговорах с Азербайджаном указывает лишь на желание работать с SOCAR Trading", - заключил директор Центра нефтяных исследований.