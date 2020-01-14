Мария Ласицкене получила воинское звание капитана

Приказом министра обороны России Сергея Шойгу трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и обладателю серебряной медали ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову присвоено воинское звание капитана, - сообщили в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА).

"25 декабря был подписан приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову", - рассказал представитель ЦСКА, передает ТАСС.

Мария Ласицкене, которой сегодня, 14 января, исполняется 27 лет, в 2019 году была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В прошлом сезоне она одержала победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго и летнем мировом первенстве в Катаре, стала первой в финале "Бриллиантовой лиги".