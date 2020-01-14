В Баку выступят "Кремерата Балтика" и Люка Дебарг

В Центре Гейдара Алиева в Баку 14 марта состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люки Дебарга.

В программе - произведения Листа, Пендерецкого, Вайнберга и Магина.

Камерный оркестр "Кремерата Балтика", в состав которого вошли молодые музыканты прибалтийских стран, был создан известным скрипачом Гидоном Кремером в 1997 году. За короткое время он стал профессиональным коллективом мирового уровня и завоевал международное признание.

Известный французский пианист Люка Дебарг является учеником Рены Шерешевской, уроженки Баку. Он сотрудничает с Гидоном Кремером и оркестром "Кремерата Балтика" с 2017 года. В 2018 году музыкант участвовал в гастролях коллектива в Китае и Японии.