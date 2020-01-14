Рабинович: Киев продает жителей Украины в рабство

Действующее руководство Украины собирается продать страну, после чего рядовым ее жителям остается только рабство. Такое заявление сделал депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович сегодня в Верховной раде, говоря о подходящей к завершению земельной реформе.

Парламентарий отметил, что практически половина тех людей, кто сейчас находится у власти, смогут потом уехать из Украины туда, где их деньги.

"И тут нет "зрады", нет никакого вранья, что "все пропало", просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях", - цитирует Рабиновича украинский портал Newsone.

Депутат указал, что, невзирая на многочисленные протесты, участники земельной аферы продолжают продвигать закон о продаже украинской земли, в том числе незаконными способами - угрозами, "липовыми" уголовными делами.

Политик призвал всех неравнодушных "сказать свое общее всеукраинское "нет" планам продажи украинской земли", отбросить страх перед властью и увидеть, что жителей страны хотят как рабов продать вместе с землей.

Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении резонансный законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.