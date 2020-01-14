"Ласточки" покидают маршрут Краснодар – Сочи

С завтрашнего дня, 15 января, из-за ремонта железнодорожных путей перестанут ходить электрички из Краснодара в Сочи: начнутся масштабные ремонтные работы однопутного перегона на участке Чинары - Чилипси, которые продлятся до 27 апреля 2020 года. Штатное железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи будет приостановлено на три месяца.

Однако из Краснодара в Сочи можно будет добраться с одной пересадкой: сначала на автобусе до Туапсе, а затем на "Ласточке". На такие рейсы уже начали продавать "единые билеты". Расписания двух видов транспорта состыкованы, а "единые билеты" будут действовать в обоих направлениях, продавать их будут до 27 апреля.

Автобусы будут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении. Планируемое время в пути - 4 часа. Стоимость "автобусной" части билета составит 425 рублей. Для детей "единый билет" в Сочи будет льготным: до пяти лет - бесплатным, до 12 лет - 50% от стоимости. "Ласточка" из Туапсе в Сочи идет максимум 1 час 56 минут. Билет на нее, согласно информации на сайте ОАО "РЖД", будет стоить от 201 рубля.