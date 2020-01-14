Грузия согласна на полеты во Владикавказ

Председатель Комитета парламента Грузии во внешним связям Ираклий Берая позитивно оценил сегодня инициативу главы Минтранса Северной Осетии Хайдарбека Бутова об открытии авиасообщения между Владикавказом и Тбилиси для разгрузки наземного сообщения двух стран по Военно-Грузинской дороге.

При этом Берая подчеркнул, что решение об открытии авиасообщения все же принимает не Северная Осетия. "Если полеты будут восстановлены, конечно, это можно посчитать положительным явлением, потому что это даст возможность еще большему количеству граждан передвигаться. Однако такое решение должна принять Российская Федерация, а не Владикавказ", - приводит его слова ТАСС.

При этом депутат обратил внимание, что открытие полетов Российской Федерацией будет означать рейсы из любых российских городов в Грузию, а не только из Владикавказа.

С ним согласился депутат от ЕНД Роман Гоциридзе. "В налаживании связей с российскими городами, которые будут служить развитию туризма, нет никакой проблемы. Какая разница, самолет будет летать из Владикавказа, Перми, Москвы или Сочи?" – заявил он.