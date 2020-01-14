Итальянские врачи предложили еще одно объяснение глухоты Бетховена

Врачи из Италии выдвинули еще одну гипотезу относительно причин потери слуха Людвигом ван Бетховеном. Их результаты опубликовал научный журнал Laryngoscope.

Композитор начал глохнуть в 1796 году, когда ему было 25 лет, к 1811 году он полностью потерял слух.

Предлагалось множество гипотез о причинах болезни композитора, включая тиф, аутоиммунные заболевания и привычку спать с головой в холодной воде.

Исследователи во главе с Давидом Бротто из Падуанского университета (Италия) заметили, что симптомы пациентки, которую они наблюдали в 2018 году, во многом совпали с теми, от которых страдал Бетховен. Причиной недомогания женщины стало большое содержание в ее крови и моче свинца, который попадал в ее организм из старой сковороды со стершимся защитным керамическим слоем, пишет ТАСС.

Сделанный в 2005 году анализ волос и частей черепа Бетховена также доказал, что в организме композитора было повышенное содержание свинца, который мог поступать в его организм вместе с вином, в котором тогда было много тяжелого металла. Более того, любимый бокал Бетховена также на какую-то часть состоял из свинца.

Тем не менее, ученые признают, что отравление свинцом является лишь предположительной причиной глухоты композитора, а со стопроцентной уверенностью назвать ее вряд ли удастся, так как с момента его смерти прошло более полутора веков.