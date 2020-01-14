Жириновский счел гимн России слишком длинным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.
В связи с этим Жириновский обратился к думскому комитету по госстроительству и законодательству под руководством Павла Крашенинникова. "Давайте поправим гимн", - призвал он. В нем "три куплета есть", а припев лидер ЛДПР предложил "сделать четвертым куплетом".
"Три куплета и три припева - это долгое исполнение", - цитирует его РИА Новости.
"Пожилым людям тяжело, женщинам, детям", - указал Жириновский.
Вестник Кавказа
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