Разведки Сирии и Турции тайно встретились в Москве

Руководители разведок Турции и Сирии Хакан Фидан и Али Мамлюк на днях провели встречу в Москве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный турецкий источник.

Известно, что Фидан и Мамлюк обсуждали потенциал координации сирийских и турецких спецслужб для подавления курдских Отрядов народной самообороны на восточном берегу Евфрата.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Анкара возобновила контакты с Дамаском, однако не уточнялось, на каком именно уровне.