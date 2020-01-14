Разведки Сирии и Турции тайно встретились в Москве
Руководители разведок Турции и Сирии Хакан Фидан и Али Мамлюк на днях провели встречу в Москве.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный турецкий источник.
Известно, что Фидан и Мамлюк обсуждали потенциал координации сирийских и турецких спецслужб для подавления курдских Отрядов народной самообороны на восточном берегу Евфрата.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Анкара возобновила контакты с Дамаском, однако не уточнялось, на каком именно уровне.
Вестник Кавказа
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