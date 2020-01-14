Хафтар стягивает силы для удара по Триполи - СМИ

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар собирает силы к югу Триполи. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник в Правительстве национального согласия.

По его данным, маршал готовится предпринять очередное наступление на позиции ПНС Файеза Сараджа в Триполи.

Сам Фарадж, по сведениям турецкого телеканала NTV, на данный момент находится в Стамбуле, пишет ТАСС.

Напомним, накануне завершились провалом непрямые переговоры между Хафтаром и Сараджем в Москве. Сарадж подписал итоговый документ о перемирии, Хафтар же, по данным Минобороны РФ, позитивно "воспринял итоговое заявление", но заявил, что ему необходимо двое суток для его обсуждения с лидерами поддерживающих ЛНА племен.