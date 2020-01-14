Турецкие отельеры возмущены новой схемой обработки документов клиентов

Отельеров Турции обязали соблюдать все пункты закона о защите персональных данных, что сильно удлинит ожидание заселения в бюджетных отелях и гостиницах среднего сегмента, - сообщает АТОР.

Согласно правилам, в гостиницах не могут делать фото или копии паспортов своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе номера банковской карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные.

Реально же на практике после вступления закона в силу в 2016 году в отелях, особенно в высокий сезон при больших заездах, для ускорения заселения по-прежнему делают копии. Необходимые формы по учету постояльцев сотрудники заполняют позже. Отель обязан представить в полицию имя, фамилию и номер паспорта своего клиента, а также указать сроки его пребывания.

Теперь за выполнением закона о защите персональных данных власти обещают следить гораздо строже, а его нарушителям грозят большие штрафы, поскольку ужесточение требований по исполнению законодательства связано с ростом мошеннических случаев по использованию личной информации граждан.

Новая схема обработки документов грозит обернуться длительным ожиданием прибывших отдыхающих в холле отеля и около стойки ресепшн, - считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая.

Туристам либо придется ждать, когда сотрудник вручную "вобьет" все необходимые данные в программу из паспорта и ваучера, либо самим от руки заполнять несколько страниц специальных форм.

Новые требования могут создать очереди на заселении при больших групповых заездах в отелях среднего сегмента, - уверены в принимающих компаниях.

Эксперты напоминают, что, как правило, в таких гостиницах одновременно заселяются группы по 30-50 человек, а на стойке рецепции работает максимум два сотрудника. Зато постояльцев luxury-отелей новая ситуация практически не затронет: обычно в такие гостиницы туристы приезжают на индивидуальном трансфере, а на ресепшн в них много персонала.