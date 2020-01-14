Беларусь начнет покупать нефть в Азербайджане и Казахстане?

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил сегодня, что республика рассматривает все варианты альтернативных поставок нефти, в том числе закупку нефти в Азербайджане и Казахстане.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", - сказал он, добавив, что Минск рассчитывает уже в ближайшей перспективе найти альтернативу существующим маршрутам.

Помимо Азербайджана и Казахстана Беларусь также изучает возможности покупки нефти на Украине, в Польше и Прибалтике. "Мы сейчас занялись этим вопросом", - заверил Дмитрий Крутой.

Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь находит нецелесообразным платить высокие премии российским нефтяным компаниям. "Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла", - указал он.

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил, что речь идет не о поставках азербайджанской нефти Беларуси, а сотрудничество с азербайджанским поставщиком – Госнефтекомпанией SOCAR.

Он напомнил, что ранее Минск уже закупал нефть у Азербайджана. "Несколько лет тому назад для этого использовался трубопроводы "Одесса-Броды", стыкующийся с "Дружбой", а также железнодорожный маршрут. Но тут важный момент, что Минск покупал вовсе не азербайджанскую марку Azeri Light, просто поставки осуществлял SOCAR Trading", - пояснил эксперт.

Ильхам Шабан также обратил внимание на то, что Беларуси невыгодно закупать именно азербайджанскую нефть из-за ее высокой цены. "Azeri Light слишком дорогая для Беларуси: с начала октября она торгует на мировых рынках на $4-5 дороже за баррель, чем эталонная марка Brent… В связи с этим у Беларуси нет мотивов покупать именно азербайджанскую нефть, хотя маршруты существуют. Это слишком затратно по сравнению с другими вариантами. Заявление о переговорах с Азербайджаном указывает лишь на желание работать с SOCAR Trading", - заключил эксперт.