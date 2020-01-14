Украине придется "порезать" собственную газотранспортную систему
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется частично "порезать", так как стране лишний объем мощностей не нужен, заявил директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.
"Однозначно, что вопрос оптимизации инфраструктуры ГТС на повестке – она рассчитана на транзит 200 млрд куб. м, и столько уже давно не нужно", - пояснил он.
В свою очередь, директор компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский отметил, что с учетом обходных маршрутов, которые смогла реализовать Россия, Киеву не стоит рассчитывать на объем транзита газа более 40 млрд куб м после истечения действующего контракта.
По его словам, для Украины будет хорошей новостью, если спустя 5 лет от общего объема останется 40 млрд куб м. "Но нельзя исключать, что будет 20 млрд куб м или вовсе ноль", - предупреждает Униговский.
Кроме того, он отметил, что Украине будет крайне непросто найти альтернативу транзиту российского газа. "То, насколько нужно "порезать" ГТС, будет зависеть, впрочем, от объемов добычи: пока Украине не удалось достичь значительного прорыва в этом направлении, но нельзя исключать, что она возрастет с нынешних 20 до 30 млрд куб. м в год", - приводит rns.online слова руководителя "Нефтегазстройинформатики".
Вестник Кавказа
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