Мать выбросила дочь на лестницу в поезде по пути в Крым

Жительница Воронежа бросила свою десятимесячную дочь на лестницу между этажами двухэтажного вагона, сообщение о ЧП распространило управление МВД на транспорте по ЮФО.

Изначально об инциденте сообщили в соцсетях. По их данным, полуголая мать выволокла из купе малолетнего ребенка и кинула его в дверной проем, так что он упал на пол, в итоге его подняла старшая девочка. Случай произошел в поезде "Симферополь - Москва" в ночь на 10 января.

По данным полиции, от дежурной на станции Крымская на Кубани поступил сигнал, что к вагону требуется наряд полиции. Правоохранители установили, что 36-летняя жительница Воронежа ехала в купейном вагоне со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Будучи в нетрезвом состоянии, она взяла на руки младшую дочь, вынесла ее из купе и кинула на лестницу между этажами вагона. "Уже на следующей станции, согласно акта начальника поезда, семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская", - цитирует сообщение РИА Новости.

Младшая девочка была помещена в местную больницу, старшая - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С женщиной и ее сожителем была проведена профилактическая беседа, в отношении матери был оформлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас девочки находятся с законными представителями, в органы системы профилактики по месту их жительства направлены соответствующие сообщения.