Домом народного творчества Ингушетии будет руководить известный телеведущий
Заместители министра культуры и архивного дела Ингушетии Рустам Таркоев и Айна Ильясова представили коллективу республиканского Дома народного творчества нового руководителя. Им стал Ильяс Евлоев.
Ранее он долгое время работал в телерадиокомпании "Ингушетия", был ведущим информационных программ, также возглавлял филармонию республики, отмечает "Интерфакс-Юг".
Конкурс на замещение поста директора республиканского Дома народного творчества прошел накануне. Ранее его занимал заслуженный работник культуры Ингушетии Беслан Газдиев.
Вестник Кавказа
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