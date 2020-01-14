Домом народного творчества Ингушетии будет руководить известный телеведущий

Заместители министра культуры и архивного дела Ингушетии Рустам Таркоев и Айна Ильясова представили коллективу республиканского Дома народного творчества нового руководителя. Им стал Ильяс Евлоев.

Ранее он долгое время работал в телерадиокомпании "Ингушетия", был ведущим информационных программ, также возглавлял филармонию республики, отмечает "Интерфакс-Юг".

Конкурс на замещение поста директора республиканского Дома народного творчества прошел накануне. Ранее его занимал заслуженный работник культуры Ингушетии Беслан Газдиев.