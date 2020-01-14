Рашид Темрезов пообещал спортивно преобразить Карачаево-Черкесию

Одним из фокусов развития Карачаево-Черкесии в 2020 году станет строительство спортивной инфраструктуры республики, написал на своей странице в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов, пообещав, что год станет "прорывным для спортивной сферы".

"Особый упор делаем на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Комфортные условия для занятия физической культурой и спортом должны быть у каждого, вне зависимости от того, где они проживают: в городе или отдаленном высокогорном ауле", - подчеркнул он в соцсети.

Для этой цели в населенных пунктах Карачаево-Черкесии будут построены 35 универсальных спортплощадок, а также футбольное поле и две площадки для нормативов ГТО. Темрезов не уточнил, в каких именно городах и селах появятся эти объекты.

Известно, что в Адыге-Хабле, Кубине, Усть-Джегуте и Чапаевском будут в течение года введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы.