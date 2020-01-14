Счетная палата России изучит льготы для нефтегазового сектора

Счетная палата России в 2020-2021 годах проанализирует льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний, а также изучит проблемы бедности населения. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на коллегии, посвященной 25-летнему юбилею Счетной палаты.

"Остановлюсь на тех наиболее важных темах, на которые мы возьмем фокус в очередном году и, скорее всего, на два года", - сообщил Кудрин.

"Будем более глубоко анализировать проблемы бедности в разных социальных группах, проанализируем льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний", - приводит РИА Новости слова Кудрина.