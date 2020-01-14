Крымские ученые "расшифровали" обитателей пещеры Таврида

Палеонтологи Крымского федерального университета (КФУ) определили, что найденные в пещере Таврида древние кости животных принадлежат различным видам медведей, саблезубых кошек, быков, лошадей и других видов млекопитающих, обитавших более 1,5 млн лет назад, - сообщила пресс-служба вуза.

"Ученым удалось точно определить, что в пещере были найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов", - цитирует ведущего методиста зоологического музея КФУ им. В.И.Вернадского Дмитрия Старцева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Найденная в пещере Таврида фауна уникальна для Крыма, но за пределами полуострова уже были находки ископаемых животных этого возраста – на Кавказе, в Турции и в Европе, - отметил ученый, добавив, что в дальнейшем институт намерен заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов.

Ранее на этой территории была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы, а на более увлажненных участках с речками и другими водоемами жили влаголюбивые животные – носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы, - поведал Старцев.

"Видимо, мы застали такой исторический момент, когда в пещере в близкое время обитало около трех разных видов медведей. Предварительно можно сказать, что самый мелкий из найденных видов медведей - медведь Денингера, другие, более крупные особи - его потомки, близкие к бурому и к пещерному медведям. Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (эта находка получила прозвище Котенок Таврик), мы предварительно определяли как детеныша гомотерия, но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек", - рассказал ученый.

В пещере найдены многочисленные останки двух видов быков: Leptobos, который был похож на современный африканский скот ватусси, с большими раскидистыми рогами, но был небольшим, весом около 350 кг. Вторым видом был древний бизон, также более мелкий, чем современные американские бизоны. Самые массовые останки костей принадлежат лошадям Стенона. Интересной находкой стало обнаружение бедренных костей гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis, ранее описанного в Грузии. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 кг и достигавшая 3,5 м в высоту, - отметили ученые.

Напомним, пещера длиной более 1 км была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных.