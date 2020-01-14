Калиматов предложил создать в Малгобеке центр воспитания патриотов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram написал о предложении построить в малгобекском парке имени Серго Орджоникидзе Центр военно-патриотического воспитания "Авангард". Ингушский лидер пояснил, что центр будет строиться не на пустом месте: в парке уже действуют центр "Молодой патриот" и штаб республиканского отделения юнармейцев.

"Считаю, что задачей "Авангарда", помимо уклона на физическую подготовку, является освоение передовых педагогических идей и образовательных технологий в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. А также воспитание сильного, умного, здорового поколения патриотов, любящих свою Родину", - сообщил он в соцсети.

При этом Калиматов подчеркнул, что для юных патриотов необходимо создать все условия. "Они не должны находиться в железных блоках, где невыносимо жарко летом и холодно зимой", - пояснил глава Ингушетии, добавив, что поручил Комитету по делам молодежи представить видение создания центра "Авангард".