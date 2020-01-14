Вдвое больше россиян осудили новогодние каникулы

Число россиян, осуждающих долгие новогодние и рождественские праздники, с 2008 года выросло более чем в два раза, говорят данные опроса ВЦИОМ.

Сейчас против длинных новогодних каникул выступают 33% россиян, 12 лет назад их критиковали лишь 15% респондентов.

Больше всего противников длительных праздников среди людей возрасте от 60 лет и старше (47%) и россиян, считающих свое материальное положение "плохим" (46%), передает "Интерфакс".

При этом чуть больше половины опрошенных (51%) утверждают, что идея долгих новогодних праздников вполне удачна. В основном так считает молодежь 18-24 лет (75%).

Кроме того, длительные выходные поддерживают почти две трети россиян (63%), оценивающих свое материальное положение как очень хорошее или хорошее.

"Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодежи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения", - заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.