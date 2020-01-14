От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) считают, что снижение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в случае освобождения от его уплаты ряда категорий граждан может стать критичным для бюджетов 26 субъектов РФ.

Больше всего, по их оценке, могут потерять Калмыкия и регионы СКФО (за исключением Ставропольского края), где свыше половины работников имеют зарплату меньше двух МРОТ.

Согласно прогнозам АКРА, Ингушетия может потерять 18% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, Чечня - 17%, Дагестан - 15%, Карачаево-Черкесия - 15%, пишет ТАСС.

Напомним, законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, имеющих доход ниже двух МРОТ, подготовили депутаты от фракции ЛДПР. Его накануне планировалось направить в правительство для получения официального заключения.