МИД России предупредил россиян об опасности "Марша женщин" в США
Официальный Twitter-аккаунт Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, на котором публикуются сообщения об угрозах для жизни россиян, пребывающих в тех или иных странах, появилось предупреждение о "Марше женщин" в США.
Департамент сообщил, что 18 января в крупных городах 47 штатов США пройдет массовая манифестация "Марш женщин", участвовать в которой будут борцы за права женщин и ЛГБТ, а также сторонники расового равноправия и защитники прав трудящихся.
В связи с этим в МИД предупредили, что "Марш женщин" может повлиять на движение транспорта, а в районе проведения митингов будут введены повышенные меры безопасности, что необходимо учитывать находящимся в США гражданам России.
#США – 18 января в крупных городах 47 штатов страны ожидается манифестация «Марш женщин» с участием активистов борьбы за права женщин, сексуальных меньшинств, за расовое равноправие и права трудящихся; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/b88X1uxN7O— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 14, 2020
Вестник Кавказа
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