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МИД России предупредил россиян об опасности "Марша женщин" в США

МИД России предупредил россиян об опасности &quot;Марша женщин&quot; в США

Официальный Twitter-аккаунт Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, на котором публикуются сообщения об угрозах для жизни россиян, пребывающих в тех или иных странах, появилось предупреждение о "Марше женщин" в США.

Департамент сообщил, что 18 января в крупных городах 47 штатов США пройдет массовая манифестация "Марш женщин", участвовать в которой будут борцы за права женщин и ЛГБТ, а также сторонники расового равноправия и защитники прав трудящихся.

В связи с этим в МИД предупредили, что "Марш женщин" может повлиять на движение транспорта, а в районе проведения митингов будут введены повышенные меры безопасности, что необходимо учитывать находящимся в США гражданам России.

 

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