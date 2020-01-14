Главная » Новости

Атамбаеву продлили арест

Атамбаеву продлили арест

В Киргизии суд продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева до 15 марта, сообщил адвокат Замир Жоошев.

"Сегодня на заседании продлили меру пресечения на два месяца - то есть до 15 марта", - отметил он.

Жоошев уточнил, что рассмотрение дела в очередной раз перенесли из-за болезни одного из адвокатов подсудимых, передает РИА Новости.

Напомним, 7-8 августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.

650 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!