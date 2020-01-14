В последний путь Касема Сулеймани проводили 31% населения Ирана

Как сообщил сегодня официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с командующим "Аль-Кудс" генералом Касемом Сулеймани участвовали порядка 25 млн граждан Ирана, что составляет 31% от населения Исламской Республики.

"25 млн человек приняли участие в церемонии, а остальные из 80 млн населения Ирана также соболезновали в связи с этим событием", - приводит его слова Fars.

Рамазан Шариф уточнил, что церемонии прощания с Сулеймани прошли в пяти городах – Ахваз, Керман, Кум, Мешхед и Тегеран.

Напомним, что Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.