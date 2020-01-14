Врач избил пенсионера за отказ ехать в другую больницу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится проверка по заявлению 76-летнего пенсионера, якобы избитого врачом "скорой" за отказ ехать в определенную больницу. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по городу.

В четверг 9 января в полицию Невского района поступило заявление от гражданки, рассказавшей, что в машине "скорой помощи" во время госпитализации врач нанес удар ее 76-летнему дедушке.

"По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу", - цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Накануне сам пострадавший подал заявление в полицию по данному факту, идет проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как пишет "Фонтанка", супруга пострадавшего сообщила, что ее муж болеет мерцательной аритмией. Конфликт между пациентом и медиком вспыхнул после отказа супругов ехать в Александровскую больницу, поскольку их ожидали в госпитале для ветеранов войны. Но, уточнили в издании, "скорая" повезла мужчину в Александровскую больницу, он стал просить остановить машину, тогда врач якобы начал душить его и ударил его в переносицу.