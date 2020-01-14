"Газпром" потерял $6,87 млрд на экспорте газа в 2019 году

Экспорт газа за январь-ноябрь 2019 года принесли российскому газовому гиганту "Газпрому" на $6,87 млрд меньше доходов, чем в соответствующем периоде 2018 года. Таки данные опубликовала сегодня Федеральная таможенная служба РФ.

Всего, по статистике российских таможенников, за 11 месяцев прошлого года на экспорте газа "Газпром" заработал $37,74 млрд.

При этом экспорт газа по документам ФТС уменьшился лишь на 1,6% - до 199 млрд кубометров газа за 11 месяцев.

Отметим, что "Газпром" приводит статистику за весь 2019 год, согласно ей, экспорт газа в дальнее зарубежье упал на 1,3%, до 199,2 млрд кубометров, а в страны ближнего зарубежья, напротив, вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров.

Также на 0,5% выросла добыча, показав лучший результат с 2012 года – 500,3 млрд кубометров.