Асфальт поглотил автобус с пассажирами в Китае (ВИДЕО)
Автобус с пассажирами упал в яму, внезапно возникшую в асфальте прямо посередине дороги, в Китае. О ЧП сообщают СМИ.
Инцидент случился в городе Синин провинции Цинхай, неподалеку от больницы, передает BBC.
В результате погибли минимум шесть человек, еще 16 пострадали.
Кроме пассажиров и водителя, участниками происшествия оказались пешеходы: они пытались помочь, но яма начала стремительно расти, и они также упали под землю.
В итоге воронка составила почти 10 м в диаметре.
Вестник Кавказа
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