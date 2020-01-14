Асфальт поглотил автобус с пассажирами в Китае (ВИДЕО)

(с) скриншот из видео BBC

Автобус с пассажирами упал в яму, внезапно возникшую в асфальте прямо посередине дороги, в Китае. О ЧП сообщают СМИ.

Инцидент случился в городе Синин провинции Цинхай, неподалеку от больницы, передает BBC.

В результате погибли минимум шесть человек, еще 16 пострадали.

Кроме пассажиров и водителя, участниками происшествия оказались пешеходы: они пытались помочь, но яма начала стремительно расти, и они также упали под землю.

В итоге воронка составила почти 10 м в диаметре.