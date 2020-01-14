В РФ могут ужесточить правила продажи пиротехники

В России могут ужесточить правила реализации петард и фейерверков, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Парламентарий отметил, что новогодние праздники традиционно приносят новости о пострадавших от свободно продающейся пиротехники, относящейся к 1-3 классам опасности. При этом чаще всего страдают дети. "И никто никакой ответственности за эти происшествия не несет. Потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих минифейерверков и петард попросту в законодательстве нет", - посетовал депутат.

Неверов предложил профильным комитетам Госдумы обратить внимание на эту проблему.

Он также отметил, что стоит вопрос и о качестве находящейся в продаже пиротехники. "Очень много контрафактной продукции, это тоже требует пристального внимания. Понятно, что праздники завершились, но год сменит другой, проблема снова всплывет", - приводит РИА Новости слова депутата.