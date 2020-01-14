Центробанк отчеканил инвестиционные золотые и серебряные монеты

Центробанк РФ выпустил в обращение инвестиционные и памятные золотые и серебряные монеты, - говорится в пресс-релизе регулятора.

По информации Банка, с 14 января в обращение будет выпущена серебряная монета номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей 999 пробы с оттиском "Георгия Победоносца". Тираж каждой монеты - до 500 тыс штук, - передает "АиФ-Москва".

Также выпускается памятная серебряная монета "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым" номиналом три рубля с цветным покрытием общим тиражом 3 тыс штук.

Кроме того, выйдет серебряная монета из серии "Выдающиеся личности России" номиналом два рубля "Создатель русского фарфора Д.И.Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)", ее тираж - 7 тыс штук.