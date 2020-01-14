Володин назвал виновных в напряженности, приведшей к крушению "Боинга" в Иране

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за рост напряженности на Ближнем Востоке. Он и привел к пуску иранской ракеты, сбившей самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, заявил глава нижней палаты российского парламента.

Созданная Соединенными Штатами напряженность, "безусловно, привела в полную боевую готовность подразделения Ирана и других стран региона", отметил он. "Рост напряженности чреват в том числе такими пусками", - цитирует Володина ТАСС.

Поэтому Россия призывала и вновь призывает при решении подобных проблем "руководствоваться международными нормами", указал он, добавив, что "эти вопросы необходимо обсуждать" в рамках ООН.