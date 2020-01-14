Россия выберет талисман для переписи населения

Сегодня стартовал прием работ на национальный конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Такое сообщение опубликовано на сайте Росстата.

Прообразом талисмана может послужить любой объект, в том числе человек, животное, растение, предмет и так далее.

"Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020", - говорится в условиях конкурса.

Автора лучшей работы наградят денежным призом. Предложения будут приниматься до 12.00 мск 10 февраля.

Победителя выберут в два этапа: сначала по итогам голосования на сайте ВПН-2020, которое начнется 11 февраля, определится шорт-лист, затем работы оценит профессиональное жюри.

Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля на сайтах ВПН-2020 и "Комсомольской правды", а также на официальных страницах переписи в социальных сетях.