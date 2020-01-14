Британского посла могут выслать из Ирана

Власти Ирана рассматривают возможность высылки посла Великобритании Роберта Макэра в связи с его участием в протестах в Тегеране. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

"В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует и международное сообщество", - отметил Эсмаили. Он подчеркнул, что у иранской стороны есть все законные основания для высылки британского дипломата.

"Конечно, ответственными в этом деле являются министерство иностранных дел и правительство Исламской республики Иран, в качестве принимающего государства", - приводит РИА Новости слова Эсмаили.