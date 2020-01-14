Кражу из храма раскрыли на Ставрополье

Похищение пожертвований и ювелирных украшений из храма раскрыли полицейские в Александровском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

С заявлением к правоохранителям обратился настоятель. Сотрудники полиции установили, что вечером неизвестный забрался на огороженную территорию и через окно похитил из храма пожертвования, сделанные прихожанами.

Общая сумма ущерба составила 76 тыс рублей.

Было открыто уголовное дело, вскоре удалось установить личность злоумышленника, которым оказался ранее судимый за подобные преступления безработный 19-летний житель районного центра. Мужчина признал вину. Выяснилось, что деньги он потратил на собственные нужды, а ювелирные украшения продать не успел. Поэтому после проведения необходимых процессуальных действий их вернут в храм. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.