Из двух магазинов Анапы изъяли почти 1,5 т "левого" алкоголя

Кубанские полицейские провели рейд по магазинам Анапы, в ходе которого только из двух магазинов изъяли почти полторы тонны контрафактного алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В одном из магазинов города-курорта в незаконном обороте находилось 605 л спиртных напитков, в другом - около 780 л алкоголя, - передает "АиФ-Юг".

изъято в другой торговой точке.

Весь контрафактный алкоголь конфискован, в отношении двоих директоров магазинов составлены административные протоколы, - добавили в МВД.