Эрдоган пообещал Хафтару поражение в войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецком парламенте, жестко отреагировал на отказ главы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара подписывать перемирие с Правительством национального согласия.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", Эрдоган назвал Хафтара "путчистом" и пообещал "преподать ему урок", если ЛНА перейдет в наступление на Триполи.

"На что интересно рассчитывал глава ЛНА, когда отказался от перемирия? На захват Триполи? Если так, то он явно играет с огнем. Турция без сомнений будет атаковать ЛНА, если она перейдет красную линию", - заверил президент Турции.

"Саудиты, Эмираты и Египет не смогут помочь Хафтару в противостоянии со второй армией в НАТО", - добавил Эрдоган.

Напомним, прошедшие накануне непрямые переговоры в Москве между лидерами враждующих ливийских сторон - Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия в Триполи - завершились провалом. Хафтар отказался подписывать итоговый документ о прекращении огня и покинул российскую столицу. Улетая, он подчеркнул, что соглашение в большей степени учитывает интересы ПНС, игнорируя требования ЛНА. Известно, что в Москве Хафтар требовал разрешения на ввод ливийской армии в Триполи и создания нового правительства, которое получило бы вотум доверия от парламента, заседающего в Тобруке, а также говорил о необходимости международного мониторинга режима прекращения огня без Турции.

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия оказалась разделена по территориальному принципу. Триполи и запад страны контролирует ПНС. а восток - ЛНА, которая еще летом обвинила Турцию в военной поддержке ПНС. В конце ноября прошлого года между Анкарой и Триполи было заключено соглашение о военном сотрудничестве, также был подписан меморандум о делимитации морских границ. В январе турецкий парламент по просьбе Триполи одобрил отправку в Ливию военных для поддержки ПНС.