Главная » Новости

Начальник боевой подготовки ВДВ стал почетным гражданином Магарамкентского района Дагестана

Фото администрации Магарамкентского района
Фото администрации Магарамкентского района

Начальнику боевой подготовки Воздушно-десантных войск, генерал-майору Вооруженных сил РФ Арсену Рахманову присвоено звание почетного гражданина Магарамкентского района Дагестана. 

Генерал-майора на родине встретил глава Магарамкентского муниципалитета Фарид Ахмедов, который поздравил его с присвоением очередного воинского звания (соответствующий указ президент России подписал 12 декабря 2019 года), - , передает "АиФ-Дагестан".

"Для меня сегодня особенный день - я встретился с прекрасным человеком, который посвятил свою жизнь благородному делу и высокой цели - служению Родине", - отметил Фарид Ахмедов, цитирует его слова пресс-служба администрации Магарамкентского района.

Глава муниципалитета вручил Рахманову нагрудной знак "Почетный гражданин Магарамкентского района", и подарил ему именной кинжал.

395 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!