Начальник боевой подготовки ВДВ стал почетным гражданином Магарамкентского района Дагестана

Начальнику боевой подготовки Воздушно-десантных войск, генерал-майору Вооруженных сил РФ Арсену Рахманову присвоено звание почетного гражданина Магарамкентского района Дагестана.

Генерал-майора на родине встретил глава Магарамкентского муниципалитета Фарид Ахмедов, который поздравил его с присвоением очередного воинского звания (соответствующий указ президент России подписал 12 декабря 2019 года), - , передает "АиФ-Дагестан".

"Для меня сегодня особенный день - я встретился с прекрасным человеком, который посвятил свою жизнь благородному делу и высокой цели - служению Родине", - отметил Фарид Ахмедов, цитирует его слова пресс-служба администрации Магарамкентского района.

Глава муниципалитета вручил Рахманову нагрудной знак "Почетный гражданин Магарамкентского района", и подарил ему именной кинжал.