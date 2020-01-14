Синоптики рассказали, какой будет весна в России

Весна в текущем году в России ожидается на несколько градусов теплее климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что, по всей видимости, "настоящей зимы" россияне в этом году уже не увидят. "Температуры останутся достаточно высокими: в январе будет на 4-6 градусов выше нормы, в феврале - на 3-4 градуса", - цитирует синоптика РБК.

Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также Тишковец много не обещает: "в январе выпадет максимум 10-15 мм осадков, в феврале - 15-20 мм".

Мартовская температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса, в апреле - на 1-2 градуса, в мае - на градус. "То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна", - добавил Тишковец.