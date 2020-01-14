АТОР назвала самые дорогие туры 2019 года

АТОР составила рейтинг самых дорогих путевок, приобретенных путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.

Возглавил список тур за 11,7 млн рублей, приобретенный семьей из четырех человек. За 18 дней они побывали на Сейшелах (от аэропорта до отеля добирались на вертолете) и в ОАЭ, жили в люксовых гостиницах и оплачивали индивидуальные экскурсии.

На втором месте расположился отдых семьи из шести человек на Сардинии стоимостью 10,7 млн рублей. В эту сумму вошло проживание в пятизвездочном отеле в течение 19 дней и трансфер из аэропорта.

Самый дорогой тур в Турцию обошелся в 8,7 млн рублей, за эту сумму семья из семи человек проживала в люксовом отеле в Кемере.

8,05 млн рублей, стоила путевка на Мальдивы на новогодние каникулы семье из восьми человек.

Замыкает пятерку самых дорогих туров десятидневный отдых семьи из четырех человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

Характерно, что стоимость авиабилетов при составлении рейтинга не учитывалась, передает РИА Новости.