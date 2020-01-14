Армянские архитекторы выступили против археологических раскопок в Ереване

Директор Музея-института архитектуры имени Александра Таманяна Марк Григорян заявил сегодня на встрече с журналистами, что армянские архитекторы не поддерживают инициативу главы правительства Никола Пашиняна об археологических раскопках в Ереване.

Напомним, на днях Пашинян выступил с идеей начать археологические раскопки под площадью Республики в Ереване, чтобы привлечь больше туристов.

Таманян сообщил, что архитекторы в целом с недоверием относятся к властным инициативам, касающимся раскопок в центре Еревана, не уточнив, почему именно. "На данный момент при Министерстве культуры создана экспертная группа, но никаких решений нет, есть только идея", - добавил он.

Директор музея-института выразил опасение, что раскопки могут привести к катастрофическим последствиям. "Главное – чтобы не пострадал архитектурный облик города", - приводит его слова news.am.

Возможно, нынешние архитекторы Еревана опасаются, что при раскопках будут вскрыты факты истребления прежней архитектуры времен Эриванского ханства.