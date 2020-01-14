Лавины убили почти десять человек в Джамму и Кашмире

Девять человек стали жертвами снежных лавин в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, о трагедии сообщают СМИ.

По данным телеканала NDTV, накануне днем лавина сошла на армейский пост. Трое военных погибли, один был госпитализирован с травмами, еще один числится пропавшим без вести.

Накануне вечером жертвой схода еще одной лавины стал пограничник, еще шесть его сослуживцев были спасены.

Третья лавина погребла под собой девять мирных жителей, четверых удалось спасти, остальные погибли.

Напомним, за последние 48 часов из-за сильного снегопада в Джамму и Кашмире сошло несколько снежных лавин.