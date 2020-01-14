Макгрегор объяснил проигрыш Нурмагомедову алкоголизмом

Скандальный ирландский боец MMA Конор Макгрегор спустя полтора года после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова признался, что вышел на бой с россиянином не в лучшей форме, так как находился в алкогольном запое.

"Я пил всю неделю перед тем боем. Во мне был яд. Я не знаю почему так произошло", - рассказал он ESPN.

Макгрегор уточнил, что находился в невменяемом состоянии и, фактически, не готовился к бою с Хабибом Нурмагомедовым серьезно.

"В отеле были люди, которым я мог позвонить и позвать на бой. Они спускались в тренажерный зал, это были настоящие поединки, без защиты головы, и я побеждал. Я выигрывал эти схватки, отправлял соперников в нокаут, праздновал и возвращался через три дня", - поведал боец.

Также спортсмен добавил, что раскаялся в совершенных ошибках и сейчас исправляет их.

Напомним, что 18 января в Лас-Вегасе у Макгрегора появится шанс вернуться в MMA в ходе поединка с американским бойцом Дональдом Серроне.